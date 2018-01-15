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Лавров заявил об уважении Россией целостности Украины

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после референдума в Крыму в 2014 году. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — цитирует Лаврова ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия политически заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме без каких-либо изъятий. «Это вписывается в нашу линию на полное уважение суверенитета и территориальную целостность Украины в ее нынешних границах». Лавров напомнил, что они сложились после проведенного в полном соответствии с международным правом референдума.

Лавров также выразил уверенность, что кризис на Украине давно был бы урегулирован, если бы страны Запада вместо поддержки бездумной линии Киева сосредоточились на выполнении Минских соглашений. «Нашим западным коллегам нужно отойти от безоглядной, бездумной поддержки линии Киева на срыв этих соглашений», — цитирует главу МИД РФ сайт «Комсомольской правды».

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