СК возбудил дела об артобстрелах двух населенных пунктов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об артиллерийских обстрелах двух населенных пунктов в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, получены достаточные данные, которые указывают на преступность действий военнослужащих украинских вооруженных сил и национальной гвардии страны.

«Вновь в связи с этим Следственным комитетом возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления… «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — цитирует Петренко «РИА Новости».

По данным оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим тишины 13 раз.

«Противник применял 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие», — приводит телеканал «Звезда» сообщение командования ДНР.

Факты обстрелов зафиксировали и в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК). ВСУ, по данным ведомства, выпустили по прифронтовым территориям республики более 200 различных боеприпасов.