Прямой эфир

СК возбудил дела об артобстрелах двух населенных пунктов в Донбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об артиллерийских обстрелах двух населенных пунктов в Донбассе. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, получены достаточные данные, которые указывают на преступность действий военнослужащих украинских вооруженных сил и национальной гвардии страны.

«Вновь в связи с этим Следственным комитетом возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления… «применение запрещенных средств и методов ведения войны», — цитирует Петренко «РИА Новости».

По данным оперативного командования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), за прошедшие сутки украинские силовики нарушили режим тишины 13 раз.

«Противник применял 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие», — приводит телеканал «Звезда» сообщение командования ДНР.

Факты обстрелов зафиксировали и в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК). ВСУ, по данным ведомства, выпустили по прифронтовым территориям республики более 200 различных боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЛНР заявила об отсутствии нарушений перемирия в Донбассе
Украинские военные заявили об уничтожении беспилотника ополченцев в Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017