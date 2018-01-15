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Путин потребовал упростить процедуру получения инвалидности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта принять ряд мер по сокращению сроков и упрощению процедуры получения инвалидности.

Согласно поручению главы государства, изменения, предусматривающие возможность обмена документами между организациями здравоохранения и учреждениями медико-социальной экспертизы, должны быть внесены в приоритетный проект «Электронное здравоохранение». Подчеркивается, что обмен документами должен производиться без участия граждан, обращающихся за установлением инвалидности.

Как ранее сообщал портал iz.ru, глава государства рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) принять дополнительные меры, чтобы создать людям с ограничениями по здоровью условия для голосования на президентских выборах.

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