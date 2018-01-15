Мужчины в Египте всё чаще становятся жертвами домашнего насилия

Египетские мужчины стали чаще подвергаться домашнему насилию, сообщили социологи Национального исследовательского центра по итогам исследования, проведенного среди тысяч семейных пар. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, выяснилось, что подобный перелом произошел в течение нескольких последних лет.

По данным исследования, около 30% замужних женщин в Египте избивают своих мужей на регулярной основе. Как отмечает газета Al-Wafd, это самый высокий показатель в мире. Случаи домашнего насилия в отношении мужчин случаются чаще в обеспеченных семьях, в то время как в малоимущих районах своих мужей бьют лишь 18% египтянок.

В египетских судах уточнили, что подавляющее большинство исков, поданных мужчинами, связано с побоями в семье.