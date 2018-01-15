Прямой эфир

Мужчины в Египте всё чаще становятся жертвами домашнего насилия

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Ahmed Gomaa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Египетские мужчины стали чаще подвергаться домашнему насилию, сообщили социологи Национального исследовательского центра по итогам исследования, проведенного среди тысяч семейных пар. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, выяснилось, что подобный перелом произошел в течение нескольких последних лет.

По данным исследования, около 30% замужних женщин в Египте избивают своих мужей на регулярной основе. Как отмечает газета Al-Wafd, это самый высокий показатель в мире. Случаи домашнего насилия в отношении мужчин случаются чаще в обеспеченных семьях, в то время как в малоимущих районах своих мужей бьют лишь 18% египтянок.

В египетских судах уточнили, что подавляющее большинство исков, поданных мужчинами, связано с побоями в семье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм разъяснил условия формирования туров в Египет
Россия и Египет договорились о числе рейсов между Москвой и Каиром

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017