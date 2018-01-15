Рейдеров перестанут допускать на аукционы на разработку месторождений

В 2018 году Минприроды России сформирует черные списки недропользователей. В них будут включены компании, которые выигрывают аукционы на разработку месторождений, однако затем отказываются платить по условиям конкурса. Об этом пишет газета «Известия». В ведомстве такие недобросовестные фирмы называют рейдерами.

«Недобросовестные компании участвуют в аукционах в целях недопущения приобретения отдельных участков недр другими лицами, являющимися их конкурентами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки будут внесены в закон «О недрах». По новым правилам, если компания не оплачивает лицензию на разработку или поиск полезных ископаемых в течение 14 дней, то она будет на два года включена в специальный публичный реестр недобросовестных участников конкурсов и аукционов.

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Рейдеров не допустят к аукционам на недра