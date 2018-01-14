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Один человек пострадал при взрыве машины лидера ХАМАС

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu M
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Брат одного из лидеров палестинского движения ХАМАС был ранен во время взрыва автомобиля в ливанском городе Сайда. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявления пресс-службы армии Ливана.

Ранения получил Абу-Хамза (Мохамад) Хамдан, который является родным братом Осама Хамдана –– члена управляющего органа ХАМАС и одного из главных представителей движения в Ливане.

Инцидент произошел 14 января. Отмечается, что Мохамад получил ранения в области ног. По словам медиков, мужчина находится в тяжелом состоянии.

По данным израильских СМИ, взрывное устройство было заранее размещено под машиной и приведено в действие, когда мужчина открывал дверь автомобиля.

При этом телевидение Ливана со ссылкой на свои источники заявило о причастности к инциденту израильских спецслужб.

14 января портал iz.ru сообщал, что ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС на границе Египта с сектором Газа. Палестино-израильский конфликт и взаимные ракетные обстрелы Израиля и сектора Газа участились после начала палестинских протестов из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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