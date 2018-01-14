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Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в cекторе Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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ВВС Израиля атаковали «инфраструктуру террористов» на границе Египта с сектором Газа, сообщает израильская Армия обороны (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля, применив авиацию, атаковала террористическую инфраструктуру в районе южного (палестинского города) Рафаха, недалеко от границы Египта с сектором Газа», — говорится в Twitter армии.

Цель и причины атаки не раскрываются, однако военные по-прежнему возлагают ответственность за происходящее в секторе Газа на правящее там палестинское движение ХАМАС.

Отмечается, что из соображений безопасности в воскресенье закроют грузовой КПП «Керем-Шалом», расположенный рядом с местом атаки.

Палестино-израильский конфликт обострился из-за решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

После этого ХАМАС объявило о начале борьбы против израильской оккупации палестинских территорий. 

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