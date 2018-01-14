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Отрубивший жене кисти рук мужчина просит дождаться его из тюрьмы

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Фото: IZ.RU
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Маргарита Шейкина (Грачева), которой муж отрубил руки, рассказала о том, что он просит дождаться его из тюрьмы.

Это следует из записки, которую он передал через знакомых экс-супруге.

По словам Маргариты, Дмитрий Грачев просит ее не уходить от него и надеется на восстановление отношений, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 11 декабря в Подмосковье. Муж Маргариты отвез ее в лес, где сначала ломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу и сдался полиции. 9 января у пары был оформлен развод.

Мать пострадавшей рассказала телеканалу, что причиной такой жестокости стала ревность. Мужчина подозревал жену в изменах и даже заставил пройти ее тест на детекторе лжи.

28 декабря изувеченная ревнивым мужем жительница Серпухова Маргарита Шейкина (Грачева) выписана из больницы, у девушки уже двигаются пальцы одной руки, которую удалось пришить хирургам, вторую руку спасти не удалось.

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