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Женщине с отрубленными руками советуют добиться выплат от участкового

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Фото: IZ.RU
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Адвокаты советуют женщине из подмосковного Серпухова, которой муж изрубил руки из ревности, добиться в суде пожизненного содержания от участкового, который не отреагировал должным образом на ее жалобы. Об этом рассказала мать потерпевшей Инна Шейкина.

Как рассказали в серпуховской полиции, Маргарита Грачева за месяц до инцидента написала участковому заявление о том, что супруг вывез ее в лес, где угрожал ножом. Однако сотрудник полиции позвонил злоумышленнику только через 19 дней и «ограничился внушением через телефон». Проверка подтвердила, отреагируй он по всей строгости — трагедии могло бы и не случиться.

«Адвокаты нас спрашивали об этом. Если такой иск действительно возможен, мы не против. Ситуация сложная. Неизвестно, сможет ли Рита когда-либо работать. Работаю только я. Но мне уже скоро на пенсию выходить. А на Рите — двое детишек», — приводит ее слова сайт «Комсомольской правды».

Ранее портал iz.ru сообщал, что 25-летнюю женщину без кистей рук доставил в больницу ее муж. Он признался, что сам нанес травмы супруге из ревности. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Хирурги смогли пришить Маргарите левую кисть, а правую спасти не удалось. На данный момент пострадавшая чувствует себя хорошо и готовится встречать Новый год в кругу родных.

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