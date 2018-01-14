Прямой эфир

Горевший у побережья Китая иранский нефтяной танкер затонул после очередного взрыва

0
Фото: REUTERS/10th Regional Coast Guard Headquarters
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранский нефтяной танкер Sanchi, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом 6 января у берегов Китая, после очередного взрыва затонул.

Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая в воскресенье, 14 января.

После столкновения на борту танкера, перевозившего 136 тыс. т газового конденсата, вспыхнул пожар, а после первого взрыва китайские спасатели отказались его тушить, и он начал дрейфовать к берегам Японии.

Спасателям удалось найти тела лишь трех из 32 пропавших членов экипажа, и власти Ирана признали их гибель, сообщает «РИА Новости».

Причина инцидента пока неизвестна. 

8 января портал iz.ru сообщил, что панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. Гонконгское судно после столкновения осталось на плаву, находящихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Ирана заявили о гибели экипажа столкнувшегося с сухогрузом танкера
СМИ сообщили об угрозе взрыва горящего у побережья Китая иранского танкера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017