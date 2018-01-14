Горевший у побережья Китая иранский нефтяной танкер затонул после очередного взрыва

Иранский нефтяной танкер Sanchi, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом 6 января у берегов Китая, после очередного взрыва затонул.

Информацию об этом распространило Центральное телевидение Китая в воскресенье, 14 января.

После столкновения на борту танкера, перевозившего 136 тыс. т газового конденсата, вспыхнул пожар, а после первого взрыва китайские спасатели отказались его тушить, и он начал дрейфовать к берегам Японии.

Спасателям удалось найти тела лишь трех из 32 пропавших членов экипажа, и власти Ирана признали их гибель, сообщает «РИА Новости».

Причина инцидента пока неизвестна.

8 января портал iz.ru сообщил, что панамским судном владеет иранская компания Bright Shipping Limited, на его борту было 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш. Гонконгское судно после столкновения осталось на плаву, находящихся на борту 21 члена экипажа эвакуировали.