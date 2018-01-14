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Власти Ирана заявили о гибели экипажа столкнувшегося с сухогрузом танкера

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Фото: REUTERS/China Daily
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Все члены экипажа нефтяного танкера Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море 6 января, погибли. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на представителя ВМС Ирана.

«Представитель ВМС Ирана подтвердил, что все члены экипажа злополучного нефтяного танкера погибли», — заявили журналисты.

Нефтяной танкер, принадлежащий иранской компании, перевозил около 140 тыс. т газового конденсата. Столкновение с сухогрузом произошло в 290 км к востоку от устья реки Янцзы. После аварии судно загорелось. 11 января на танкере произошел взрыв. На его борту находились 32 человека — граждане Ирана и Бангладеш. Спасателям удалось найти тела двух моряков

Гонконгский сухогруз после столкновения остался на плаву, 21 члена экипажа эвакуировали.

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