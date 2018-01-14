Samsung показала смартфон с двухсторонним «оберточным» экраном

Южнокорейская компания Samsung показала разработку нового смартфона, экран которого будет оборачиваться вокруг корпуса телефона.

Компания уже запатентовала инновационный «оберточный» экран. На опубликованном видео с изображением разработки видно, что задний дисплей занимает почти половину размера переднего главного экрана. Сделан экран на мягкой полимерной подложке.

При этом пока не сообщается, будет ли телефон выходить в серийное производство или останется на уровне концепта.

По некоторый информации, первые смартфоны могут быть выпущены уже в 2019 году.

13 января портал iz.ru сообщил, что на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания Samsung представила складную модель смартфона Galaxy X. Некоторые модели смартфона складываются экраном вверх, другие экраном вниз. Производство гаджета начнется после разработки новой операционной системы, так как складкой смартфон несовместим с системой Android.