Фотосессия американской семьи удивила пользователей сети

Публикация семейных фотографий, сделанная в Facebook жительницей американского штата Миссури Пэм Заринг, набрала 300 тыс. просмотров за пару дней. Сама фотосессия оказалась неудачной, так как фотограф, назвавшая себя профессионалом, решила отретушировать лица членов семьи Заринг.

Однако полученный результат вызвал у заказчиков семейной фотосессии только смех.

«Мы заплатили фотографу, которая заявляла, что является профессионалом, $250 за семейную фотосессию», — подписала снимки Пэм.

«Она сказала, что на лица падали некрасивые тени, несмотря на солнечный день, поэтому она решила их отретушировать», — продолжила женщина. Она добавила, что потраченные деньги компенсированы полученными положительными эмоциями.

Ранее сообщалось, что бывший глава японской преступной группировки якудза «Ямагути-гуми», скрывавшийся от полиции около 15 лет, был задержан в Таиланде благодаря фото в Facebook.