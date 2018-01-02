Фотограф снял столкновение самолета Turkish Airlines с воздушными шариками

Пассажирский авиалайнер Turkish Airlines столкнулся со связкой воздушных шариков при вылете из главного аэропорта Стамбула в Ганновер.

Turkish Airlines #TK1555 flew into helium balloons on departure from Istanbul yesterday https://t.co/soQB9WyAS9 — AIRLIVE (@airlivenet) 2 января 2018 г.

Самолет продолжил движение по маршртуту, столкновение не повлияло на взлет, передает портал Airlive.net.

Как сообщал портал iz.ru, эксперты признали 2017 год самым безопасным в истории гражданской авиации.

За год не произошло ни одной крупной катастрофы с пассажирскими лайнерами.