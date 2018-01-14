Виктория Бэкхем рассказала о тратах на уход за собой

Модель и дизайнер Виктория Бэкхем рассказала, что на ежедневный уход за внешностью обходится ей в 1204 фунтов стерлингов (93 тыс. руб), пишет портал Into The Gloss.

На продукты по уходу за лицом Бэкхем тратит порядка £650 (50 тыс. руб.). На ее полке в ванной есть средства для умывания, скрабы, крема и маски от бренда Sarah Chapman, Dr.Lancer и La Mer. Также звезда использует для массажа лица специальный нефритовый роллер.

Для создания непревзойденного макияжа дизайнер покупает косметику не только люксовых марок Burberry и Estee Lauder, но и вполне бюджетной Sephora. Все это обходится ей в £366 (28 тыс. рублей).

На поддержания красоты волос и тела за волосами у 43-летней бизнесвумен уходит £66 (5 тыс. рублей) и £124 (9,2 тыс. рублей) соответственно.

Любимые духи звезды выпускает шведский бренд Byredo.

Ранее портал iz.ru сообщал, что визажист из Канады удивляет невероятными оптическими иллюзиями на лице. На одну из работ ее вдохновила бронзовая скульптура Сальвадора Дали «Сюрреалистический Ньютон»