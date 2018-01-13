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Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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ДТП произошло в Володарском районе Нижегородской области днем в субботу, жертвами аварии стали три человека, сообщает «Интерфакс». Полиция сообщает, что два легковых автомобиля столкнулись на 345 км трассы «Москва–Уфа».

Предварительно, причиной аварии названо то, что водитель одной машины не справился с управлением. Один человек скончался на месте ДТП, двое пострадавших скончались в больнице. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в субботу в Петербурге автомобиль врезался в столб, три человека погибли.

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