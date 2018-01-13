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Пушков оценил стремление ЕС не допустить пересмотра Трампом иранской сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Евросоюзе понимают, что любые корректировки ядерной сделки с Ираном со стороны США ее погубят. Об этом 13 января написал в Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал позицию европейских стран, которые высказали несогласие с желанием властей США внести изменения в соглашение с Ираном.

11 января по итогам встречи верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини с министрами иностранных дел Франции, ФРГ, Великобритании и Ирана было заявлено, что ядерная сделка с Ираном работает и участники договоренности от ЕС готовы ее защищать.

12 января Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и заявил, что делает это в последний раз и, если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США выйдут из соглашения.

В МИД РФ крайне негативно оценили эти заявления президента США, выразив обеспокоенность тем, что США всё чаще прибегают к шантажу и давлению. 

Соглашение об иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года. Его подписали Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Согласно этой сделке, Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны Запада будут пошагово снимать с Ирана санкции. 

Хотя Иран выполняет свои обязательства в полном объеме, в Вашингтоне намерены добиться в ООН ужесточения оружейного эмбарго в отношении этой страны и ограничения ее ядерной программы.

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