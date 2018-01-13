Крупнейший в истории Калифорнии пожар «Томас» полностью локализован

Крупнейший за всю историю штата Калифорния пожар был локализован. Об этом сообщается на сайте управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата.

В ведомстве отметили, что пожар «Томас», бушевавший на 1140 кв. км, локализован на 100%.

Первые очаги возгорания появились в округе Вентура 4 декабря. Причины до сих пор не установлены. Пожар унес жизни 15 человек и разрушил более 1 тыс. домов в Санта-Барбаре и Вентуре. Власти эвакуировали несколько тысяч человек. К настоящему моменту некоторым уже позволили вернуться в свои дома.

«Томас» превзошел предыдущий разрушительный пожар 2003 года на 0,5 кв. км.

В декабре губернатор Калифорнии Джерри Браун заявил, что разрушительные пожары, стали нормой для штата.

«Это новая норма. Нам скоро придется готовиться к тушению огня каждое Рождество. Это очень необычное и печальное явление», –– сказал Браун.