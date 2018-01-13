Пожар вспыхнул на борту плавзавода в Находке

Пожар вспыхнул на борту плавзавода, пришвартованного к причалу Находки, сообщает главк МЧС по Приморскому краю.

ЧП происходит у причала № 5 на улице Судоремонтная. Удалось выяснить, что горят каюты на нижней палубе.

На данный момент огонь охватил половину судна, видно сильное задымление. Как уточняет МЧС, площадь пожара составляет 150 кв. м.

По предварительным данным, пострадал один мужчина, его доставили в больницу с ожогами лица.

Один из пользователей Instagram снял видео пожара.

Публикация от Степаненко Дмитрий (@dmitrii_stepanenko123) Янв 12, 2018 at 3:37 PST

Ранее портал iz.ru сообщал, что Приморье гордится своим парусным флотом и намерено устроить «морской выпускной» для школьников на манер питерских «Алых парусов».