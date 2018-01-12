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Приморье устроит морской выпускной на манер питерских «Алых парусов»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Власти Приморья намерены устроить в 2018 году праздник для выпускников средних школ на морскую тематику, подобный тому, что проходит в Санкт-Петербурге, сообщил врио главы края Андрей Тарасенко.

«Мы хотим провести выпускной, знаете, как в Санкт-Петербурге проводятся «Алые паруса», вот мы хотим вместе с моряками тоже сделать такой праздник, только свой. Ну, наверное, не «Алые паруса», пока думаем (над названием)», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Приморье гордится своим парусным флотом.

Праздник «Алые паруса» представляет собой большое шоу в акватории города с применением мультимедийных технологий.

Ранее портал iz.ru разобрался, как устроены школы в разных странах мира и чем отличается среднее образование в Европе, Азии и США.

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