Появилось видео пожара в Подмосковье, в ходе которого сгорели три автомобиля
В подмосковном Звенигороде загорелось несколько автомобилей. Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места происшествия.
Инцидент произошел в микрорайоне Супонево.
На кадрах видно, что полностью сгорели три машины.
Сотрудники полиции устанавливают причины пожара. По словам очевидцев, сгореть авто могли поджечь злоумышленники.
9 января портал iz.ru сообщал, что пассажирский автобус полностью сгорел в Тулунском районе Иркутской области.
В салоне транспортного средства находились 32 пассажира.