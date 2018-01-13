Против изменившего жене губернатора Миссури начали расследование

Прокурор города Сент-Луис в Миссури инициировал расследование против губернатора штата Эрика Грейтенса, который признался в супружеской измене.

10 января Грейтенс и его жена выступили с официальным заявлением и рассказали, что политик был неверен в браке еще до избрания губернатором. Чета уладила эту ситуацию «частным образом». Однако бывший муж его любовницы заявил, что женщину шантажировали, но Грейтенс эти обвинения отверг.

«Обвинения в адрес губернатора Грейтенса вызывают серьезное беспокойство. Я решил открыть официальное расследование для проверки его действий», — приводит заявление прокурора «РИА Новости».

Он подчеркнул важность того, чтобы жители штата могли доверять своим лидерам.

Грейтенс считается перспективным политиком-республиканцем.

В США супружеская измена считается крупным промахом для политика и часто приводит к отставке или мешает продвижению по карьерной лестнице.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперт раскрыл главный признак мужской измены. По его словам, изменщика чаще всего выдает повышенная забота о внешнем виде.