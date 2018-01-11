Молодую жену 87-летнего актера Краско заподозрили в измене

В СМИ появилась информация о возможной измене 27-летней Натальи Краско (Шевель) своему мужу, знаменитому актеру Ивану Краско. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, женщина завела любовника по имени Александр.

На одном из телеканалов даже намеревались снять передачу на тему измены молодой жены Краско. Однако в студии произошла драка между агентом актера и тем самым Александром.

При этом в своем аккаунте в Instagram «разлучник» Александр опубликовал запись, на которой заявил, что не может отказаться от своих чувств к Наталье и якобы встречался с ней.

Иван Краско и Наталья Шевель поженились 9 сентября 2015 года. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. Тогда актеру было 84 года, а Наталье 24.

Ранее портал iz.ru сообщал о намерении Ивана Краско стать отцом, рождение первого ребенка актер ожидает в 2018 году.