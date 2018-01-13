СК возбудил дело по факту взрыва бытового газа в Омске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Омске, пишет RT со ссылкой на пресс-службу СК.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следовали, для установления степени тяжести вреда будут проведены необходимые экспертизы.

Власти Омска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Октябрьском округе в связи со взрывом газа. В результате взрыва пострадали восемь человек, около 170 человек были эвакуированы. Жителей дома, чьи квартиры пострадали от пожара, разместили в гостинице «Иртыш».

Пожарным удалось ликвидировать последствия пожара в доме в 22:17 по местному времени, сообщает «Газета.ру».