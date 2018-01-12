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Мышь перепугала посетителей концерта симфонического оркестра в США

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Фото: Getty Images/Wassilios Aswestopoulos/NurPhoto
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В США маленький мышонок стал звездой концерта, в котором принимал участие Национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Ютаки Садо. Во время выступления грызун бегал по зрительному залу, пугая присутствующих, сообщает The Washington Post.

Мышонка заметили на полу Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне еще во время антракта, но поймать его не успели. В итоге во время второй части концерта зрители в ужасе осматривали пол, двигали сумки и поднимали ноги.

При этом все присутствующие старались соблюдать тишину, чтобы не мешать музыкантам.

Летом 2017 года нерасторопная собака чуть не сорвала выступление оркестра в Турции. Во время концерта бродячий пес вышел на сцену и начал медленно расхаживать рядом с музыкантами. 

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