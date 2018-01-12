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Мыши съели все деньги в одном из банкоматов Казахстана

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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В одном из банковских отделений казахстанской столицы Астаны мыши пробрались в банкомат и съели все купюры. Обнаружили грызунов инкассаторы, которые приехали забирать наличные, передает РЕН ТВ.

Журналисты отмечают, что в банкомате  животные прятались от холода, а вместе с этим решили утолить еще одну базовую потребность мышиного организма. Сотрудники банка признались, что с такими наглыми посетителями столкнулись впервые.

При этом защитников животных уже поспешили успокоить: наказывать мышей за дорогой ужин никто не стал.    

В конце декабря 2017 года американец Майкл Джозеф Алексик избил банкомат за то, что тот выдал ему слишком крупную сумму денег.

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