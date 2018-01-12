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Выжигавший инициалы на печени пациентов хирург отделался штрафом

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Фото: TASS/PA Images/Joe Giddens
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Британский хирург Саймон Брэмхолл, выжигавший свои инициалы на донорской печени пациентов, приговорен к 120 часам общественных работ и штрафу в размере порядка  $13,6 тыс., сообщает The Guardian.

Журналисты уточняют, что также Брэмхолла лишили врачебной практики.

В суд на хирурга подали его коллеги после того, как заметили инициалы на внутренних органах пациентов при проведении повторных операций. По их словам, если семья покойного соглашается отдать орган нуждающемуся пациенту, она явно не ожидает подобного издевательского отношения.

Брэмхолл работал в госпитале Елизаветы II в течение 12 лет и всегда был на хорошем счету. Он провел несколько тысяч операций.

Для выжигания инициалов врач использовал специальный аппарат, которым обычно прижигают кровеносные сосуды для скорейшего заживления, уточняется в сообщении.

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