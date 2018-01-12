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ЦИК завершает регистрацию кандидатов на выборы президента России

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Центризбирком завершает регистрацию кандидатов на выборы президента РФ. Сегодня последний день подачи документов для представителей партий.

8 января завершился прием документов от самовыдвиженцев. Всего было 15 претендентов, до выборов допущены только двое. В качестве самовыдвиженцев заявлены: президент РФ Владимир Путин, депутат Владимир Михайлов.

От партий ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов. Самовыдвиженцы должны собрать 300 тыс. подписей. Кандидаты от непарламентских партий — 100 тыс. Кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей.

С 17 февраля стартует период агитации в СМИ. Голосование пройдет 18 марта.

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