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Лед для крещенских купаний в Ульяновске нарастят

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Лед для традиционных крещенских купаний придется нарастить искусственным образом в связи с маленькой толщиной в поселке Белый Ключ, сообщила пресс-служба администрации Ульяновска.

Толщина льда в поселке Белый ключ составляет всего около 15–16 см, что является опасным для всех, кто придется искупаться в проруби в крещенскую ночь. Поэтому для безопасности граждан было принято решение искусственно нарастить лед в данном месте, сообщает 1ul.ru.

Традиционные купания состоятся возле Автомеханического техникума, на Свияге в районе улицы Шолмова, около главного корпуса УлГУ, а также на Волге возле парка 40-летия ВЛКСМ и поселка Ленинского. В этих местах толщина естественного льда не менее 20 см.

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