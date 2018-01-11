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В Магадане в этом году могут отменить крещенские купания

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Из-за тонкого льда на водоемах в Магадане могут быть отменены традиционные крещенские купания. Окончательное решение о проведении городских мероприятий будет принято властями 15 января.

Спасатели не рекомендуют выходить на лед, если его толщина менее 80 см. Сейчас же, как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на синоптиков, она составляет лишь 30 см. Из-за этого лед может не выдержать массового скопления людей. Что же касается прогноза на ближайшие дни, то на этой неделе температура не будет опускаться ниже минус 17 градусов, что не будет способствовать образованию льда безопасной толщины.

Агентство напоминает, что сейчас в Магадане действует постановление мэрии, запрещающее выход и выезд на лед. Недовольство этим неоднократно высказывали рыбаки-любители.

В России в 2017 году участие в крещенских купаниях приняло более 1,8 млн человек. Только в Москве было оборудовано 59 купелей. А годом ранее к церковному обряду приобщились почти 2 млн человек.

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