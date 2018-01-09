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Места для крещенских купаний начали готовить в Курской области

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В Курской области начались приготовления к крещенским купаниям. В регионе планируется оборудовать 47 мест, предназначенных для этого. Все они будут взяты на контроль ГУ МЧС по области. Там будут дежурить оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. Кроме того, рядом с купальнями будут находиться сотрудники полиции и бригады медиков.

Тем временем, «Курская правда» напоминает основные правила купания в проруби. В частности, окунаться в воду надо по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нырять в прорубь вперед головой запрещается. Также не рекомендуется находиться в воде более одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения организма. После купания надо растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

В 2017 году участие в крещенских купаниях приняли более 1,8 млн человек по всей России. Только в Москве было оборудовано 59 купелей. Никаких происшествий зафиксировано не было.

В 2016 году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 млн человек.

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