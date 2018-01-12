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Движение на Тургеневском мосту изменено в Краснодаре

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Движение на Тургеневском мосту изменено для борьбы с пробками в Краснодаре, сообила пресс-служба городской администрации.

Движение на Тургеневский мост будет ограничено при подъеме на мост со стороны улиц Буденного и Кубанской в промежуток с 15:00 до 21:00, также для борьбы с пробками властями было принято решение изменить работу светофора на перекрестке улиц Калинина и Тургеневской, сообщило «Кубанские новости».

В светофор планируется добавить секцию с сигналом «направо». Также светофор подвергся перенастройке. Она заключается в увеличении временного промежутка сигнала, разрешающего движение, на 10 секунд. Благодаря такому решению увеличена пропускная способность автомобилей.

Дорожные знаки и все нужные меры для оповещения автолюбителей были приняты. Ежедневная пропускная способность Тургеневского моста составляет порядка 30 тыс. автомобилей, поэтому подобные меры признаны необходимыми.

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