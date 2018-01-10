Светопропускающий бетон разработали краснодарские студенты

Учащиеся Кубанского технологического университета в Краснодаре планируют получить патент на свое изобретение — бетон, который пропускает свет. Этот материал в нашей стране стоит дорого, так как его приходится заказывать за рубежом.

Разработка студентов будет обходиться покупателям гораздо дешевле. При этом полученный бетон в два раза прочнее и устойчив к холодам. Материал растекается самостоятельно, заполняя даже микротрещины, так что строителям не нужно будет ровнять его вручную. Об этом сообщают «Кубанские новости». Из него можно делать тротуарную плитку, фальшполы, барные стойки, различные элементы дизайна.

Детали разработки авторы держат в тайне. После получения патента студенты намерены начать серийное производство светопропускающего бетона.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученик красноярской школы № 22 Данил Люминарский разработал электронный аналог собаки-поводыря для слабовидящих людей. В обычную трость вмонтирован пульт управления, а также аналоги навигатора и парктроника. Кроме того, в устройстве есть GPS, карты местности, модули голосового ввода данных и коррекции маршрута человека.