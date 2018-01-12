Лошадь Макрона отправили в карантин

Китайская таможня поместила в карантин на 30 суток лошадь, подаренную президентом Франции Эмманюэлем Макроном председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщила 13 января газета «Фачжи ваньбао».

Как уточняет ТАСС, китайские ветеринары не выявили у 8-летнего гнедого скакуна по имени Везувий каких-либо заболеваний, но не стали нарушать традиционную процедуру ввоза животных в страну, несмотря на то что это подарок французского лидера.

Ранее лошадь состояла в Республиканской гвардии Франции, которая занимается несением почетного караула у главных общественных зданий Парижа и при приеме важных иностранных гостей.

Французский лидер провел в Поднебесной четыре дня — с 7 по 10 января, он использовал это время для укрепления личных контактов с китайским руководством и отношений стратегического партнерства с КНР.