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Лошадь Макрона отправили в карантин

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Фото: Global Look Press
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Китайская таможня поместила в карантин на 30 суток лошадь, подаренную президентом Франции Эмманюэлем Макроном председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщила 13 января газета «Фачжи ваньбао». 

Как уточняет ТАСС, китайские ветеринары не выявили у 8-летнего гнедого скакуна по имени Везувий каких-либо заболеваний, но не стали нарушать традиционную процедуру ввоза животных в страну, несмотря на то что это подарок французского лидера.

Ранее лошадь состояла в Республиканской гвардии Франции, которая занимается несением почетного караула у главных общественных зданий Парижа и при приеме важных иностранных гостей.

Французский лидер провел в Поднебесной четыре дня — с 7 по 10 января, он использовал это время для укрепления личных контактов с китайским руководством и отношений стратегического партнерства с КНР.

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