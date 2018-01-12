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Снят арест с 95 млн рублей экс-главы «Почты России»

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Снят арест, наложенный на более чем 95 млн рублей на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

В Басманном суде Москвы, который санкционировал арест денежных средств Страшнова, подтвердили, что ходатайство о продлении срока ареста счетов не поступало.

Портал iz.ru писал о том, что деньги на счетах Страшнова были арестованы 2 ноября. Экс-глава «Почты России» проходит по делу начисления повышенного оклада и премий, которые ему выплатило руководство Минкомсвязи. Выяснилось, что по итогам 2014 года он получил 95,4 млн рублей вместо максимально возможных 13,4 млн рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвитию и Минтруду до 28 февраля 2018 года разработать механизм, связывающий размер бонусов топ-менеджерам компаний с госучастием с достигнутыми ими показателями.

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