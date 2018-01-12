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Медведев поручил разработать механизм выплат топ-менеджерам

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Минэкономразвития и Минтруд до 28 февраля 2018 должны разработать механизм, связавающий размер бонусов топ-менеджерам компаний с госучастием с достигнутыми ими показателями.

Информация об этом появилась на сайте кабмина в пятницу, 12 января.

«Минэкономразвития России и Минтруду России совместно с Экспертным советом при правительстве … представить в правительство Российской Федерации предложения… по применению ключевых показателей оценки эффективности компаний с государственным участием с учетом необходимости взаимосвязи размеров выплаты вознаграждения высшему руководству с достижением показателей эффективности деятельности», — говорится в поручении.

2 ноября портал iz.ru рассказал, что более 95 млн рублей были арестованы на счетах бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, проходящего по делу о превышении полномочий и получении незаконной премии.

Страшнов проходит по делу начисления повышенного оклада и премий, которые ему выплатило руководство Минкомсвязи. Так, Страшнов получил по итогам 2014 года 95,4 млн рублей вместо максимально возможных 13,4 млн рублей.

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