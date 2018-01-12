Глава МИД Британии назвал мэра Лондона «напыщенным хлыщом»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал мэра Лондона Садика Хана «напыщенным хлыщом» за его позицию в отношении отмены визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Свое мнение глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства высказал в Twitter в пятницу, 12 января.

«Мы не позволим поставить под угрозу американо-британские отношения некоторым надутым, напыщенным хлыщам в городской ратуше», — цитирует Джонсона «РИА Новости».

Садик Хан накануне заявил, что британский премьер Тереза Мэй сделала ошибку, передав приглашение Трампу от королевы Великобритании Елизаветы II посетить страну с госвизитом.

Сегодня Трамп сообщил об отмене своего планировавшегося на февраль визита в Великобританию из-за несогласия с решением своего предшественника Барака Обамы продать здание посольства в центре Лондона и построить новое на окраине.

Новая дипмиссия должна была открыться в феврале.

30 декабря портал iz.ru рассказал, что Джонсон считает, что в нем течет русская кровь. Более того, Джонсон на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве назвал себя убежденным русофилом. При этом глава Форин-офиса отметил, что заинтересован в улучшении дипломатических отношений Великобритании с Россией.