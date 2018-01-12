СМИ сообщили о задержании в Турции «министра сельского хозяйства» ИГ

Турецкие силовики задержали в центральной части страны «министра сельского хозяйства» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство Dogan.

По последним данным, в ходе спецоперации в городе Кайсери были задержаны еще девять боевиков.

Как сообщает агентство, задержанный «министр» отвечал в группировке за сферу сельского хозяйства.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в Сирии был ликвидирован один из полевых командиров террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).