Каждый пятый россиянин провел новогодние каникулы на работе

Прошедшие новогодние праздники дома провели лишь 18% россиян, еще год назад этот показатель был на порядок выше – 27%. При этом работал в эти дни примерно каждый пятый опрошенный (21% ), сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, прошедшими праздниками оказались довольны 73% россиян. Примерно 42% участников опроса сообщили, что ходили на этой неделе в гости, 30% гуляли на природе, а 20% — катались на коньках или лыжах.

Идеальный зимний отдых для россиян ассоциируется с традиционными для этого времени года развлечениями: катанием на лыжах или коньках (их называют 37% респондентов), а также с рыбалкой и походами (23%).

При этом порядка 22% опрошенных предпочли бы провести зимние каникулы на солнечном пляже.

11 января депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы в России следует сократить из-за высокой смертности в эти дни.