Онищенко предложил сократить новогодние каникулы в России до 1,5 дня

Новогодние каникулы в России следует сократить, чтобы избежать роста смертности. Об этом бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в четверг в эфире телеканала «Россия–1».

Таким образом Онищенко отреагировал на просьбу прокомментировать рост смертности во время новогодних праздников. Согласно информации за 2016 год, этот показатель был в России на 12,4% выше в каникулы, чем в другие месяцы.

По словам депутата, рабочая неделя должна начинаться 2 января.

В Федеральной службе по труду и занятости готовы обсудить этот законопроект, заявил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец радиостанции «Говорит Москва». При этом ему самому нравится текущий формат новогодних каникул, отметил он.

«Давайте дождемся законопроекта. Я так понимаю, это пока на уровне идеи. Сегодня мнения граждан разделились ровно на две части... Это предмет обсуждений и принятия решений», — заключил Шкловец.

Напомним, в конце декабря прошлого года Онищенко призвал россиян отказаться от салатов «Селедка под шубой» и «Оливье» на Новый год. По мнению народного избранника, эти блюда лучше заменить салатами из свежих овощей с растительным маслом.

«Переходите на естественные продукты. Растительную, здоровую пищу надо есть, слава богу, она сейчас доступна, соленого меньше надо есть, сладкого тоже», — заявил он тогда.

Предложение Онищенко до глубины души возмутило пользователей Рунета, пишет «Ридус». «Геннадий, не несите пургу», «Кто такой этот Онищенко? Лечить его нужно», «Пусть себя сократит», — приводит издание реакцию россиян.