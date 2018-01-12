Командующий ВМСУ назвал игрой Кремля предложение вернуть технику из Крыма

Вопрос о передаче Россией оставшейся в Крыму украинской военной техники «требует очень тщательного изучения», а за этим предложением скрывается «игра» Кремля. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в эфире телеканала «112 Украина».

Воронченко выразил опасение, что Украина может стать разменной картой, добавив, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься «на уровне высшего политического руководства».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями российских СМИ, что Россия готова вернуть оставшуюся в Крыму военную технику и корабли Украине.

Передача военного имущества была начата в 2014 году, когда из Крыма на Украину было направлено несколько эшелонов, напомнил глава государства. Киев позже неоднократно ставил вопрос о возврате военной техники, оставшейся на полуострове, напоминает «Ридус».

«Пользуясь случаем, хочу сказать: мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику», — заявил в четверг Путин. При этом российский президент добавил, что всё это «находится в плачевном состоянии».

Путин подчеркнул, что речь идет о десятках боевых самолетов и десятках кораблей. Глава государства выразил мнение, что будет лучше, если украинские военнослужащие приедут и заберут корабли, выразив готовность помочь им осуществить транспортировку в Одессу.