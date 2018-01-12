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Китай вывел на орбиту два спутника

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang_jiang_bo
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Два китайских навигационных спутника навигационной системы «Бэйдоу» были выведены на орбиту. Ракета-носитель со спутниками «Чанчжэн-3Б» стартовала в 7:18 по местному времени (2:18 мск) с космодрома Сичан, передает ТАСС.

Китай создает собственную глобальную систему навигации с 2000 года. В настоящий момент она уже покрывает всю территорию страны, а также часть стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что завершение создания системы состоится в 2020 году. К тому моменту на орбиту будет выведено 35 спутников. В этом году Китай планирует вывести на орбиту 18 аппаратов.

Ранее компания Virgin Galactic (входит в конгломерат Virgin Group, основанный Ричардом Брэнсоном) сообщила об успешно проведенных испытаниях туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity.

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