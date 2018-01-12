Медведев выразил соболезнования родным и близким академика Аврорина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким выдающегося российского физика, одного из создателей ядерного щита России Евгения Аврорина, скончавшегося 9 января. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Знаменитый конструктор академик Аврорин немало сделал для развития отечественной науки и техники, внес большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Он обладал поистине энциклопедическими знаниями и редкой работоспособностью», –– говорится в сообщении премьера.

Медведев подчеркнул, что являвшийся почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра в Снежинске Аврорин до последних дней занимался подготовкой молодых специалистов и много времени и сил отдал институту.

Евгений Николаевич Аврорин родился 11 июля 1932 года. Учился на физических факультетах Ленинградского и Харьковского университетов, в 1954 году окончил факультет физики МГУ.

Был лауреатом Ленинской премии, в 1966 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. С 1992 года являлся академиком РАН.

Также являлся почетным научным руководителем Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ –ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область).

Скончался Аврорин 9 января на 86-м году жизни.