МЧС ликвидирует последствия аварии с бензовозом в Иркутской области

Спасатели ликвидируют нефтепродукты, разлившиеся на месте провала под лед автоцистерны в Иркутской области, сообщает региональный главк МЧС.

Уточняется, что в бензовозе было 20 тонн топлива.

Последствия аварии устраняют при помощи заградительных бон, сорбента и специального оборудования. В проведении работ задействовано 39 человек, 12 единиц техники. На данный момент место выезда на лед огорожено.

Сегодня в районной администрации будет решаться вопрос по поднятию техники.

Сам бензовоз ушел под воду 10 января при попытке пересечь реку Лену в Киренском районе вне ледовой переправы. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь большегрузу был направлен автокран, но провалился в том же месте.