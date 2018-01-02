Эксперты дали прогноз по ценам на топливо в России в 2018 году

Эксперты прогнозируют рост цен на бензин в России в 2018 год. По их мнению, стоимость моторного топлива может достичь 55 рублей за один литр.

Специалисты объясняют потенциальное повышение цен на бензин вступившим в силу с 1 января увеличением акцизов на топливо.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев отметил, что производители бензина используют рост акцизов как повод поднять цены.

«Обычно цена на бензин поднимается ровно на ставку акциза. Но учитывая, насколько у нас занижена цена сейчас, по всей видимости, они используют это как повод и поднимут цену выше, чем будет прирост акциза», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, с позицией Танкаева согласен глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Последний при этом отмечает, что росту цен также поспособствуют рост налоговой нагрузки и влияние мировых цен.

Как сообщал портал iz.ru, рост акцизов на бензин, по оценке главы Минфина Антона Силуанова, принесет в федеральный бюджет дополнительные 40 млрд рублей, которые планируется потратить на строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.