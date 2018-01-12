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Администрацию Приморья преобразуют в правительство

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Фото: ТАСС/Антон Балашов
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Администрацию Приморья планируют заменить на правительство в июле 2018 года, сообщил врио губернатора края Андрей Тарасенко.

«С июля месяца мы будем вводить правительство. Мы будем приводить (край) к общему знаменателю, который по всей стране. У нас, по-моему, четыре региона осталось с администрациями», — приводит его слова ТАСС.

Администрация края состоит из профильных департаментов, курирующих различные сферы жизни региона. Накануне Тарасенко ввел должность вице-губернатора по развитию, и теперь у главы края 12 замов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Приморье устроит морской выпускной для школьников на манер питерских «Алых парусов».

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