Полицейские в Париже нашли все украденные из отеля Ritz украшения

Сотрудникам правоохранительных органов Парижа удалось обнаружить все украденные из магазина при гостинице Ritz украшения, стоимость которых составляет €4,5 млн. Об этом сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел в среду вечером, 10 января. Группа неизвестных проникла в бутик через служебный вход. Ряд злоумышленников были задержаны охраной магазина и полицейскими, но другим удалось скрыться с добычей.

Часть украденных украшений сотрудники правоохранительных органов нашли в тот же день — злоумышленники спрятали награбленное в гостинице при бегстве.

Во Франции это преступление было признано самым дерзким за последние 10 лет. Грабители были вооружены топорами — с их помощью они разбили витрины бутика.