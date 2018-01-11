Инкассатор сбежал с украденным 1 млн рублей в Екатеринбурге

Инкассатор сбежал с украденным у коллег 1 млн рублей в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Управления МВД по городу.

Инцидент произошел вчера, 10 января, в одном из зданий на улице Уральская. В полицию с заявлением о хищении обратились официальные представители фирмы, предоставляющей услуги по инкассации. Они рассказали, что у группы мужчин-инкассаторов похитили около 1 млн рублей, сообщило ИА «Ура.ру».

В ходе опроса свидетелей было установлено, что подозреваемым является мужчина, сотрудник инкассаторской службы. Правоохранительные органы выясняют местонахождение подозреваемого и обстоятельства случившегося.