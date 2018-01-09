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Задержан подозреваемый в серии краж на Южном берегу Крыма

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Задержан подозреваемый в серии краж в Судаке, Алуште и Ялте в Крыму, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В ходе следственно-разыскных работ подозреваемый в совершении пяти краж с суммарным ущербом в 297 тыс. рублей был задержан правоохранительными органами, сообщило ИА «Крыминформ».

Задержанным оказался 21-летний мужчина. В ходе допроса он рассказал, что выбирал квартиры по открытым окнам и балконам, после чего проникал в них и крал ювелирные изделия, технику и другие различные вещи, имеющие цену.

Подозреваемый свою вину признал. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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