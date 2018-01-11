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Россияне увеличили траты на новогодние сладости на 20%

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Жители России увеличили траты на новогодние сладости — в среднем в 2017 году они составили 650 рублей на человека. Эта цифра на 20% больше аналогичных расходов в конце 2016 года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка.

В сообщении отмечается, что самым популярным форматом сладостей, покупаемых перед Новым годом, оставались детские новогодние подарочные наборы, пишет ТАСС. Также россияне предпочли покупать специальные праздничные наборы шоколада, конфет и фигурный шоколад.

По итогам года траты россиян на кондитерские изделия могут достигнуть примерно 7,2 тыс. рублей на человека.

Ранее сообщалось, что самым главным подарком в период новогодних праздников является шоколад, которому будут рады не только дети, но и взрослые. 

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